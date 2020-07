F1 News: Montezemolo “Ferrari tornerei anche a piedi” (Di martedì 21 luglio 2020) La Ferrari in crisi, i ricordi, le mosse da fare, i dolori del passato. Luca di Montezemolo commenta il momento difficile della Rossa, senza filtri. «Dobbiamo avere il coraggio di dare per persa questa stagione, ma sono molto preoccupato per le prossime: la dirigenza della Ferrari deve prendere adesso decisioni coraggiose, prendere il toro per le corna» spiega a «La politica nel pallone» del Gr Parlamento. «Il problema di oggi nasce dall’organizzazione adesso una sola persona, e giovane, ha molte responsabilità sulle spalle. Di fatto Mattia Binotto è solo e deve gestire anche i piloti. Mi sembra eccessivo parlare di rifondazione della squadra, ma va rimesso mano il prima possibile all’organizzazione. E se la macchina non sarà nettamente migliorata sarà ancora peggio ... Leggi su giornal

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: L'ex presidente: 'Non si guarda il passaporto. Binotto è un uomo troppo solo al comando' - motorboxcom : L'ex presidente #Montezemolo analizza la situazione #Ferrari #F1 e trova il colpevole: l'organizzazione del team, c… - Salvuss : L'ex presidente #Montezemolo analizza la situazione #Ferrari #F1 e trova il colpevole: l'organizzazione del team, c… - ilgiornale : L'ex presidente: 'Non si guarda il passaporto. Binotto è un uomo troppo solo al comando' - Pall_Gonfiato : #Ferrari, #Montezemolo: 'Sono molto preoccupato per il futuro'. -