Elisabetta Gregoraci fisico bestiale in costume, stuzzicante “un certo rilievo”: «Così mi vuoi far morire» (Di martedì 21 luglio 2020) Sirenetta a strisce Elisabetta Gregoraci: in attesa di tornare in onda con Battiti Live, la conduttrice di Soverato fa trepidare i followers. Scatti sempre emozionanti sull’account social della showgirl calabrese che, tra un impegno e l’altro, trova sempre tempo e modo di condividere i successi con il seguito. Esaltato dalla bellezza della modella e dal ritorno in video con il programma dell’estate. Porteranno una ventata di aria fresca, quest’anno più che mai, Elisabetta e Alan Palmieri, conduttori consolidati e vincenti dello show musicale. Leggi anche >> Gracia De Torres zoom piccante, intimo tra le catene, intrigante e birichino: «Irresistibile» Elisabetta Gregoraci fisico straordinario: non per tutti, però… Dalla ... Leggi su urbanpost

