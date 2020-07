E’ morta l’ausiliaria Fiamma Morini. Difese sempre i suoi ideali, fino allo scontro in tv con Alba Parietti (video) (Di martedì 21 luglio 2020) E’ morta all’età di 94 anni Fiamma Morini, ausiliaria della Decima Mas. La sua esperienza, come quella di altre ragazze che la seguirono nell’avventura in grigioverde, è raccontata nel bel libro di Ulderico Munzi Donne di Salò (Sperling & Kupfer, 1999). Si era arruolata nella Decima nel settembre del 1944. Per dare l’esempio a un’Italia “traboccante di viltà”. Ecco il suo racconto: “In quel momento essere donna o essere uomo non aveva alcun senso. Dovevo veramente imbracciare un’arma e sparare. Le mie amiche e io volevamo prendere il posto degli uomini che scappavano spogliandosi delle divise. Non è possibile che tutti se la squaglino. Datemi un fucile, dicevo. Non c’era scelta. Gli angloamericani ci bombardavano e non colpivano soltanto ... Leggi su secoloditalia

massimosab : RT @SecolodItalia1: E’ morta l’ausiliaria Fiamma Morini. Difese sempre i suoi ideali, fino allo scontro in tv con Alba Parietti (video) htt… - SecolodItalia1 : E’ morta l’ausiliaria Fiamma Morini. Difese sempre i suoi ideali, fino allo scontro in tv con Alba Parietti (video)… -

Ultime Notizie dalla rete : morta l’ausiliaria Finanziere scomparso: parla l'avvocato Antonio La Scala Canale7