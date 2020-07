Diletta Leotta, addio a Scardina: cena con le amiche e… Ibra! – FOTO (Di martedì 21 luglio 2020) Diletta Leotta dimentica Daniele Scardina: dopo la recente separazione, la giornalista si distrae uscendo con le amiche di sempre nella movida di Milano. La bella siciliana è stata beccata dal settimanale ‘Chi’, e tra le foto spunta anche Zlatan Ibrahimovic… Diletta Leotta e Daniele Scardina, sarebbe finita davvero. La conferma arriverebbe dal settimanale ‘Chi’, con … L'articolo Diletta Leotta, addio a Scardina: cena con le amiche e… Ibra! – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Diletta Leotta in Sicilia con la famiglia, Daniele Scardina solo a Formentera: ancora voci di crisi Vacanze separate per Diletta Leotta e Daniele Scardina. La conduttrice Dazn è volata in Sicilia dai ...Giornata di relax e tintarella per Diletta Leotta, in attesa di tornare a bordo campo, domani al Tardini, per Parma-Napoli. Ecco il video pubblicato sul suo profilo Instagram.