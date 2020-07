Debito pubblico, oltre 100 miliardi di quota previsti per Ferragosto (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo il nuovo record di Debito pubblico raggiunto a maggio, il nostro Paese rischia di raggiungere oltre 100 miliardi di quota per Ferragosto. Il nostro Paese ha registrato un nuovo record di Debito pubblico a maggio, motivo per il quale la diffidenza dei “frugali” ha reso ancora più complicato il negoziato – terminato nelle scorse … L'articolo Debito pubblico, oltre 100 miliardi di quota previsti per Ferragosto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il "prezzo" per 70 miliardi di contributi è una legge di Bilancio che sia credibile

La defatigante trattativa al Consiglio Ue di Bruxelles ha sostanzialmente fatto passare in secondo piano il merito delle questioni. Ecco perché è utile ricordare quali siano le cifre in gioco per l'It ...

