Covid-19, San Michele di Serino tira un sospiro di sollievo (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Michele di Serino (Av) – sospiro di sollievo per la comunità di San Michele di Serino. “Sono risultati tutti negativi gli oltre 150 tamponi effettuati dall’Asl di Avellino nei giorni scorsi. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale nel ringraziare tutti i concittadini che stanno seguendo scrupolosamente tutte le misure anti Covid 19, invita tutti a continuare così”. L'articolo Covid-19, San Michele di Serino tira un sospiro di sollievo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Molti dei nuovi positivi (26) fanno riferimento alla provincia di Padova. L’altra è stata ricoverata all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Ci sono due prostitute positive… Leggi ...

La task force regionale comunica che nella giornata del 20 luglio sono stati processati 257 tamponi per la ricerca di contagio da covid 19. Di questi ... Nel reparto di malattie infettive ...

