Consiglio Europeo, più prestiti nel Recovery ma Conte canta vittoria: “Siamo soddisfatti” (Di martedì 21 luglio 2020) Al termine del 4 giorno di Consiglio Europeo, i leader dei 27 Paesi trovano un accordo. All’Italia più prestiti che sussidi, ma il Premier Conte esulta e blinda Palazzo Chigi. Un accordo raggiunto dopo oltre 92 ore di estenuanti trattative in Consiglio Europeo, due diversi blocchi – quello dei Paesi del Sud capeggiati dall’Italia e … L'articolo Consiglio Europeo, più prestiti nel Recovery ma Conte canta vittoria: “Siamo soddisfatti” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Bruxelles, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT al termine del Consiglio europeo st… - PaolaTavernaM5S : Seguo l’evolversi delle trattative al Consiglio europeo. In gioco c'è un piano di aiuti e il futuro del progetto eu… - PaolaTavernaM5S : Ennesimo rinvio della sessione plenaria nella 4ª giornata di negoziati del Consiglio europeo. Egoismi e meschinità… - Lapid1 : RT @borghi_claudio: Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta andando… - PietroMecarozzi : ++Il Consiglio europeo ha approvato il #NextGenerationEU su misura per gli Stati frugali++ Il capolavoro di… -