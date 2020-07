Colpo di scena dalla Germania: Rangnick ad un passo dal rinnovo con il Lipsia (Di martedì 21 luglio 2020) Milan-Rangnick: fermi tutti. La trattativa tra il club rossonero e l'allenatore e dirigente tedesco si sarebbe interrotta improvvisamente. A riportare la notizia è Sky proprio durante il match tra Sassuolo e Milan. Il motivo dello stop è riconducibile al rinnovo con il Lipsia che potrebbe andare in porto nelle prossime ore.Rangnick RINNOVA, PIOLI RIMANEcaption id="attachment 905319" align="alignnone" width="300" Rangnick Red Bull (getty images)/captionLa notizia, se trovasse conferma, avrebbe dell'incredibile e di fatto sarebbe una conferma per Pioli che ha conquistato lo spogliatoio e disputato una ripresa di campionato a ritmi altissimi con 6 vittorie e due pareggi. Il dirigente tedesco dunque potrebbe rinunciare al ruolo di allenatore e direttore tecnico al Milan permettendo a ... Leggi su itasportpress

