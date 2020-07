Cavarzerani blindata per 14 giorni. Il testo dell’ordinanza firmata dal Sindaco (Di martedì 21 luglio 2020) Il testo dell’ordinanza sulla Cavarzerani firmato dal Sindaco di Udine Pietro Fontanini ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CONTENIMENTOEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO VID-19, ALL’INTERNO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE UBICATO PRESSO LA EX CASERMA Cavarzerani DI VIA CIVIDALE IL Sindaco Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica internazionale e Vista la delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;Visto altresì il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.59 dell’8 marzo 2020, recante ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Cavarzerani blindata CAVARZERE I migranti sono sempre là. Ufficialmente nulla è cambiato Il Gazzettino