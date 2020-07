Atalanta-Bologna, Gasperini: “Noi siamo una squadra corretta, non ero io quello che doveva essere espulso” (Di martedì 21 luglio 2020) “Sorvoliamo. Non ero io che dovevo andare fuori. L’Atalanta è una squadra sempre corretta”. Nel dopo partita di Atalanta-Bologna Gian Piero Gasperini commenta così la violenta lite nel finale del primo tempo con il tecnico serbo Sinisa Mihajlovic che gli è costata l’espulsione. IL VIDEO DELLA LITE MIHAJLOVIC-Gasperini “Il Bologna ha giocato bene nella prima mezz’ora del primo tempo mentre noi siamo partiti al rallentatore – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport -. Nei primi 45’ abbiamo sbagliato molto sul piano tecnico. Poi quando abbiamo acquistato serenità siamo venuti fuori e alla fine abbiamo ottenuto una vittoria ... Leggi su sportface

da una parte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che con la vittoria di oggi si è assicurata un posto in Champions League anche per il prossimo anno (la Roma, quinta in classifica, non può più ...Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo il successo sul Bologna: "La lite con Mihajlovic? Sorvoliamo subito, parliamo di una partita ...