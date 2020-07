Asti, si allontana da casa di riposo. Ritrovato dai Carabinieri (Di martedì 21 luglio 2020) Era andato a fare una passeggiata e non era più rientrato nella casa di riposo in cui è ospitato da anni. A ritrovare il 74enne sono stati i Carabinieri di Asti nel pomeriggio di ieri dopo che la stessa struttura ha dato l’allarme non vedendolo rientrare per pranzo. L’uomo è stato trovato in stato confusionale nei boschi dell’Astigiano e ha raccontato ai Carabinieri di essere andato nel bosco per raccogliere delle piante ma di essere inciampato e caduto non riuscendo più ad alzarsi. L'articolo Asti, si allontana da casa di riposo. Ritrovato dai Carabinieri proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

zazoomblog : Asti si allontana da casa di riposo. Ritrovato dai Carabinieri - #allontana #riposo. #Ritrovato - nuovasocieta : #Asti, si allontana da casa di riposo. Ritrovato dai Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Asti allontana Asti, si allontana da casa di riposo. Ritrovato dai Carabinieri Nuova Società In scena nel parco del castello di Costigliole d’Asti i recuperi della rassegna teatrale “Mezza stagione”

Sarà la splendida cornice del parco del Castello di Costigliole d’Asti ad ospitare nel mese di luglio gli spettacoli della rassegna teatrale “Mezza stagione” rimasti in sospeso a causa del sopraggiung ...

In scena a Costigliole “Il cantiniere gentiluomo” un po’ astesano un po’ Moliere

Un vignaiolo vuole rivoluzionare la sua azienda agricola impostata su metodi tradizionali: è il momento di fare un balzo avanti, il mondo corre veloce e anche lui vuole correre veloce. Va in scena il ...

Sarà la splendida cornice del parco del Castello di Costigliole d’Asti ad ospitare nel mese di luglio gli spettacoli della rassegna teatrale “Mezza stagione” rimasti in sospeso a causa del sopraggiung ...Un vignaiolo vuole rivoluzionare la sua azienda agricola impostata su metodi tradizionali: è il momento di fare un balzo avanti, il mondo corre veloce e anche lui vuole correre veloce. Va in scena il ...