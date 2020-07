Ascolti tv lunedì 20 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Prime Time Su Rai 1 Il giovane Montalbano 2 - Morte in mare aperto in replica ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Made in Sud, ultima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Desconocido - Resa dei conti ha registrato .000 telespettatori, share % Su Canale 5 Il film Finalmente la felicità ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Eden - Un pianeta da salvare ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il film Chloe - Tra seduzione e inganno è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Breakdown - La trappola ha registrato .000 ... Leggi su blogo

