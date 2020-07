Anm, a Napoli in arrivo 31 nuovi bus. Vanno in pensione i mezzi acquistati negli anni Novanta (Di martedì 21 luglio 2020) Sono 31 i nuovi bus già consegnati ad Anm e che entrano in circolazione dai prossimi giorni a Napoli. A questi si aggiungeranno altri 9 bus inconsegna entro la fine di questa settimana. E’ pronta quindi a circolare la metà della nuova flotta degli autobus acquistata con un finanziamento al 70% della Regione Campania e al .30% dalle casse di Anm e che garantiranno ai napoletani e ai turisti che stanno tornando in città, una mobilità nettamente più confortevole e più rapida. I nuovi bus manderanno infatti in pensione i vecchi mezzi acquistati negli anni 1996 e 1997, ormai usurati. La nuova flotta è costituita da autobus di 12 metri con aria condizionata, pianale di accesso ribassato che rende facile ... Leggi su ildenaro

