“Virus mai andato via, stiamo attenti”, intervista di Paolo Ascierto (Di lunedì 20 luglio 2020) Durante una recente intervista de “Il Mattino”, l’oncologo e immunologo Paolo Ascierto fa importanti dichiarazioni. “Il virus non è mai andato via”. Un pensiero semplice e logico che per qualche strana ragione non viene a pieno preso sul serio da molti italiani. O almeno fino a qualche giorno fa, prima che ritornasse la paura. L’ISOLA … L'articolo “Virus mai andato via, stiamo attenti”, intervista di Paolo Ascierto Leggi su dailynews24

repubblica : Virus, mai più lockdown - #Buongiorno con la #primapagina di Repubblica di oggi - Dana87796675 : Nn c'è virus k tenga l'uomo nn cambierà mai??forse se lo metti legato a testa in giù e lo lasci morire??È bastardo de… - LPincia : RT @gabrillasarti2: Si muore di inflenza, di cancro, di mille altre patologie e virus , ma mai è stato usato nulla di questo per distrugger… - MAURO72016404 : @AlessiaMorani ..povera sopravvissuta,sono morti per colpa vostra..spieghi come mai nemmeno un politico è morto, in… - DanilaCantele : RT @La_manina__: Tg1. Servizio sulla movida a Ponza. Giovane risponde al giornalista che lo intervista: non è che me ne frego del virus, è… -

Ultime Notizie dalla rete : “Virus mai Borsellino: Perilli, 'indelebile simbolo lotta alla mafia' Affaritaliani.it