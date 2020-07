VIDEO | Juve 2-0 Lazio: doppietta di Cristiano Ronaldo per il bis bianconero (Di lunedì 20 luglio 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Juventus e della Serie A! Leggi su 90min

juventusfc : Era l'ultima risposta di Mister #Sarri. A breve su Sito e App Juventus il report. Il video integrale (Only for P… - tuttosport : #Juve, da #Vialli a #Dybala: i 5 gol più belli contro la #Lazio VIDEO ?? - Sport_Mediaset : .@massimozampini: 'Rigori alla #Juve. Ce l'ho con...'?? 'Dopo 30 rigori dati contro i bianconeri, nella sfida con l'… - nextoze : RT @Napolitando: **La Juve sta pareggiando in casa** Orsato: - EddieTobar : #SerieAxESPN @Rortiz_ESPN @aagulla_espn @ESPNDeportes @vitodepalma andiamo ragazzi Forza Juve fino alla fine hasta… -