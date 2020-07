Uomini e donne, Giovanna Abate e l’addio a Sammy Hassan: «Le delusione è tanta, è mancata la volontà…» (Di lunedì 20 luglio 2020) Giovanna Abate a Sammy Hassan, poco dopo la scelta a “Uomini e donne” si sono lasciati. Una relazione che era già partita in modo un po’ tormentata, è finita solo dopo un mese. Giovanna spiega, in una lettera, di essere delusa e che a mancare è stata la volontà di portare avanti la storia. Ad allontanarli non sono stati i litigi: “All’inizio di un rapporto i difetti dell’altro non si ha neanche il tempo di vederli – ha scritto in una lettera al “Magazine di Uomini e donne” – visto che la voglia di stare insieme e di viversi dovrebbe, almeno all’inizio, sovrastare l’attenzione alle piccole discussioni che fanno parte del quotidiano di ... Leggi su newscronaca.myblog

