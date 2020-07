UFFICIALE | Plusvalenza Milan: il Siviglia annuncia il riscatto di Suso (Di lunedì 20 luglio 2020) Suso è a titolo definitivo un giocatore del Siviglia. Arrivato nel club andaluso a gennaio, gli accordi con i rossoneri prevedevano un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto in favore del Siviglia. Diritto che si sarebbe trasformato in obbligo – a 21 milioni di euro – qualora gli andalusi si fossero qualificati alla prossima edizione della UEFA Champions League. La certezza era arrivata già lunedì scorso, con la sconfitta del Villareal contro il Real Sociedad per 2-1, Siviglia... Leggi su 90min

