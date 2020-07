“Teatro in Cammino” fa tappa a Benevento, nello splendido giardino del Mulino Pacifico (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 23 luglio, alle 18.30, nello splendido giardino del Mulino Pacifico, l’energica carovana artistica di “Teatro in Cammino”, farà tappa a Benevento, ospite della Solot Compagnia Stabile di Benevento. Teatro in cammino nasce con l’idea di portare il teatro nelle piazze e nei luoghi all’aperto per regalare momenti di bellezza e divertimento a bambini, ragazzi e alle loro famiglie. ... Leggi su anteprima24

