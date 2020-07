Tasse, opposizioni contro il governo per il mancato rinvio. Ma potrebbero slittare le scadenze di settembre (Di lunedì 20 luglio 2020) Bordate dall’opposizione contro il muro alzato dal ministero dell’Economia contro l’ipotesi di un’ulteriore proroga delle scadenze fiscali. Da oggi a fine mese, contribuenti e partite IVA in particolare, sono infatti chiamati ad un tour de force di 142 adempimenti fiscali. Gli appuntamenti per i pagamenti originariamente fissati per giugno e rinviati a luglio ora infatti si ripropongono. E si sommano a quelli già previsti per queste settimane, creando questo maxi ingorgo fiscale. In prima linea ci sono i commercialisti che paventano un rischio di liquidità per le imprese e minacciano uno sciopero se il mancato rinvio sarà confermato. I termini della protesta “verranno annunciati domani pomeriggio, nel corso della conferenza che le associazioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Tasse opposizioni Tasse, opposizioni contro il governo per il mancato rinvio. Ma potrebbero slittare le scadenze di settembre Il Fatto Quotidiano Il giorno delle tasse per le partite Iva. Misiani: "Non si proroga. Non stanno peggio di altri"

Mentre le partite Iva sono pronte alla protesta per il mancato rinvio del pagamento delle tasse, che avrebbero dovuto versare ... Ed è chiaramente strumentale da parte delle opposizioni”, dice a La ...

Tax Day: la battaglia scuote anche la maggioranza

AGI - Mentre in Europa prosegue la maratona del premier Giuseppe Conte per arrivare ad un accordo sulle risorse necessarie ad affrontare la crisi economica causata dalla pandemia, in Italia sono le ta ...

