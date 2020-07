Sigaretta elettronica, perché sempre più fumatori la preferiscono se vi sono bambini (Di lunedì 20 luglio 2020) Sempre più fumatori scelgono di abbandonare le sigarette per passare alla sigaretta elettronica, soprattutto se sono genitori o vivono insieme a dei bambini. Lo rivelano le ultime ricerche e se ne parla in una lettera pubblicata di recente sulla rivista Jama Pedriatics. Il fenomeno è attualmente riscontrabile soprattutto negli Stati Uniti e riguarda il 4,9 per cento degli americani che vivono con una persona di età inferiore ai 18 anni, rispetto al 4,2 per cento degli adulti che vivono senza figli. La percentale sale inoltre al 5,6 per cento per coloro che vivono con un bambino che soffre di asma. Leggi su vanityfair

sig_mag : Effetto gateway: ancora uno studio lo smentisce - haritotoge_ : UNA MIA AMICA HA RICOMPRATO I FILTRI ALLA VANIGLIA PER LA SIGARETTA ELETTRONICA NON VEDO L'ORA DI FUMARGLIELI TUTTI IO - marcorobuttisv1 : Vi siete mai chiesti che influenza possa avere la temperatura sui vostri eliquids? Vi siete mia posti il dubbio se… - Vaporoso_IT : Sei alla ricerca di un aroma particolare per la tua sigaretta elettronica?Utilizza il nostro Trovaromi per sceglier… - morsmordraco : RT @budivad: Sigaretta elettronica (bonus): Scoppia la moda dello 'svapo' nel 2017 e spendi 1000 euro in sigarette elettroniche, lo sfizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Sigaretta elettronica Sigaretta elettronica, perché sempre più fumatori la preferiscono se vi sono bambini Vanity Fair Italia Sigaretta elettronica, perché sempre più fumatori la preferiscono se vi sono bambini

Sempre più fumatori scelgono di abbandonare le sigarette per passare alla sigaretta elettronica, soprattutto se sono genitori o vivono insieme a dei bambini. Lo rivelano le ultime ricerche e se ne ...

Las Vegas: divieto di fumo ai tavoli per combattere Covid, in Nevada positivi anche i turisti

Las Vegas prova a non fermarsi, mentre i contagi aumentano in tutto il Nevada. Così, per evitare un secondo lockdwon che sarebbe distruttivo per l'economia della città, i maggiori casinò vietano le si ...

Sempre più fumatori scelgono di abbandonare le sigarette per passare alla sigaretta elettronica, soprattutto se sono genitori o vivono insieme a dei bambini. Lo rivelano le ultime ricerche e se ne ...Las Vegas prova a non fermarsi, mentre i contagi aumentano in tutto il Nevada. Così, per evitare un secondo lockdwon che sarebbe distruttivo per l'economia della città, i maggiori casinò vietano le si ...