Roma, incidente sul lavoro: morti due operai caduti da 20 metri (Di lunedì 20 luglio 2020) Tragedia a Roma, in un cantiere edile a Piazza Ludovico Cervia, nella zona di Vigna Murata, dove due operai sono caduti dall’ottavo piano, facendo un volo di venti metri. I due uomini, entrambi Romani di 53 e 29 anni, sono morti sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione della Polizia intervenuta sul posto, sembra che stessero segando una trave di cemento armato quando sono precipitati. Mario Bonito L'articolo Roma, incidente sul lavoro: morti due operai caduti da 20 metri proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

