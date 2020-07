Real Madrid, Zidane: “Combatteremo fino all’ultimo per passare il turno contro il City” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Posso dire che è stata una stagione spettacolare. Non abbiamo vinto contro il Leganes, è vero, ma ci tenevo a non perdere. Adesso è il momento di riposare, poi penseremo alla Champions League”. Zinedine Zidane carica l’ambiente blancos dopo la vittoria della Liga che si è chiusa con un pareggio ininfluente contro il Leganes. Adesso riposo per il Real Madrid, che a inizio agosto è atteso dalla sfida fondamentale contro il Manchester City a Etihad in cui l’obiettivo è rimontare l’1-2 subito all’andata: “Ora devo mandare i ragazzi in vacanza, ma non una vera vacanza. Devono staccare un po’ di testa. Non andremo certo in vacanza ma un periodo di riposo ai giocatori devo concederlo. Questo finale di ... Leggi su sportface

