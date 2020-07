Rai1 sospende The Resident. Al suo posto l’ennesima fiction in replica! (Di lunedì 20 luglio 2020) The Resident 2 Il pubblico di Rai1 non potrà più aggirarsi tra i corridoi del Chastain Park Memorial. E’ stata ufficialmente sospesa la programmazione di The Resident 2, il cui secondo appuntamento sarebbe dovuto andare in onda domani in prima serata. Il motivo è presto detto: la serie ha debuttato lo scorso martedì con soli 1.818.000 spettatori pari al 10% di share. Il magro dato ha spinto evidentemente la rete a interrompere la serie statunitense e a fare spazio al ‘ritorno’ di Sorelle, la fiction del 2017 con Anna Valle e Giorgio Marchesi. Una scelta comprensibile ma fino ad un certo punto. Il palinsesto di Rai1 imperversa di repliche, dunque risulta piuttosto bizzarro che ad uno dei pochi prodotti inediti non sia stata data una ’seconda ... Leggi su davidemaggio

