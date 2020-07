Pallone d’Oro, svolta clamorosa: non si assegnerà nel 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Niente Pallone d'Oro. Questo surreale 2020, tristemente contraddistinto dall'emergenza Coronavirus, non avrà neppure il suo giocatore copertina. Lo ha stabilito la rivista "France Football", che assegna il premio al miglior giocatore dell'anno solare dal lontano 1956. Troppo incerte le condizioni per poter valutare correttamente i vari candidati.RINUNCIALo stesso "France Football" ha spiegato le ragioni di questa dolorosa decisione in un comunicato: "Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956, il Pallone d'Oro non verrà assegnato nell'anno 2020, a causa di condizioni eque insufficienti. I vincitori dell'ultima edizione non avranno successori alla fine dell'anno. Perché questa scelta? Quest'anno così unico non può essere trattato come un anno normale. L'equità che ... Leggi su itasportpress

SkySport : Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato: ufficiale la decisione di France Football - DiMarzio : Non ci sarà un vincitore del #PallonedOro per quest'anno: è ufficiale - ilPostSport : Nel 2020 niente Pallone d'Oro. Lionel Messi e Megan Rapinoe rimarranno detentori dei premi fino al 2021 - PiccoloDrago65 : Che il Pallone d'oro 2020 lo assegneranno a tavolino a un calciatore dei prescritti è stato già detto ? - Serena57891118 : RT @conteDartagnan: Per il Primo Anno non verrà assegnato il Pallone d’oro...peccato perché Arcuri ci sperava! -

