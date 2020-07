Nuovo caso positivo, è un commerciante di Salerno ma residente a Cava de’ Tirreni (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato confermato anche dall’esito del tampone, il Nuovo caso positivo che arriva da un commerciante del Rione Carmine a Salerno che è residente a Cava de’Tirreni, dove, dopo il test rapido è stato effettuato il tampone faringeo che ha confermato il contagio. A dare conferma della positività è l’Asl che ha reso noto il risultato del test effettuato all’ospedale di Cava. Il paziente sarebbe un commerciante di scarpe. L’attività è nel quartiere di Salerno dove si sono registrati altri casi nei giorni scorsi. Ma non è chiaro dove e da chi di è ... Leggi su anteprima24

