Napoli, sospiro di sollievo per Mertens: le novità sull’infortunio dopo il match con l’Udinese (Di lunedì 20 luglio 2020) Grande apprensione fra i tifosi del Napoli nel vedere Dries Mertens uscire, nel primo tempo della sfida contro l’Udinese, dopo un duro contrasto con Rodrigo Becao. Fortunatamente il belga non ha nulla di grave. Gli esami medici hanno evidenziato solo una botta al gluteo, dolorosa sul momento visto che Mertens, come spiegato da Gattuso in conferenza stampa, non riusciva a correre, ma che non dovrebbe incidere sull’impiego del calciatore nelle prossime gare, particolarmente per il big match dell’8 agosto contro il Barcellona per il quale Gattuso spera di poter contare su tutti i suoi effettivi.L'articolo Napoli, sospiro di sollievo per Mertens: le novità sull’infortunio dopo il ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sospiro Napoli, sospiro di sollievo per Mertens: le novità sull’infortunio dopo il match con l’Udinese SportFair Napoli all'ultimo respiro: decide Politano nel recupero

Un capolavoro all’ultimo respiro di Politano consente al Napoli di piegare la resistenza di un’Udinese determinata e che forse avrebbe meritato il pareggio. Gli azzurri trovano il 2-1 col jolly dell’e ...

