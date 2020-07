Nanni: palestre necessarie per sport, non si toccano (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Utilizzare le palestre scolastiche per fare le lezioni e’ un’idea sbagliata che andrebbe a danneggiare l’attivita’ fisica che fa parte dell’insegnamento e le centinaia di associazioni sportive che ospitano migliaia di ragazzi per le attivita’ motorie che si svolgono nei pomeriggi nelle scuole. Capisco la preoccupazione e la volonta’ di alcuni dirigenti scolastici di cercare di trovare soluzioni agli innumerevoli problemi che il covid19 sta creando nell’organizzazione della riapertura delle scuole, ma non e’ possibile pensare di risolvere un problema creandone un altro”. Cosi’ in una nota Dario Nanni, consigliere del VI Municipio. “Ricordo che anche l’educazione fisica rientra nelle attivita’ scolastiche e per di piu’ molte ... Leggi su romadailynews

