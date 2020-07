Minnucci: nomina Rosati in Eur Spa è sintomo di competenza (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “La nomina di Antonio Rosati come Amministratore Delegato di Eur Spa e’ sinonimo di competenza e impegno a servizio di una societa’ strategica per lo sviluppo e la crescita di Roma”. Lo ha detto il Consigliere Dem del Lazio, Emiliano Minnucci. “Il Covid, cosi’ come sostenuto dallo stesso Antonio Rosati, ha avuto un impatto serissimo sul core business dell’azienda per cui sara’ necessario mettere in campo da subito un efficace piano di rilancio economico, infrastrutturale e culturale che il neo AD sono sicuro garantira’ attraverso un lavoro attento e lungimirante”, ha concluso Minnucci. Leggi su romadailynews

