“Mi viene da piangere”. Anna Falchi, lacrime e commozione in diretta: colpa di Beppe Convertini (Di lunedì 20 luglio 2020) Anna Falchi e Beppe Convertini protagonisti nella mattinata di Rai 1. La coppia di conduttori, che da qualche settimana è al timone di ‘C’è tempo per…’ non perde, in verità, occasione per far parlare di sé. Per Anna Falchi una bella rivincita dopo l’ostracismo degli anni scorsi in cui sembrava aver definitivamente chiuso con il mondo delle tv. Il motivo era rimasto sempre un mistero. E probabilmente rimarrà tale fino a quando Anna Falchi non deciderà di rompere il silenzio e fare chiarezza. Per ora l conduttrice non sembra intenzionata a farlo, troppo presa dalla nuova avventura che sta portando frutti. Nella punta di oggi Anna Falchi e ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Mi viene il dubbio che qualcuno stia cercando lo scontro sociale. Mentre ancora 600mila italiani sono senza cassa i… - matteosalvinimi : Come Lega ci opporremo dentro e fuori al Parlamento perché gli italiani non vengano tenuti sotto sequestro per altr… - LegaSalvini : Matteo Salvini e il sospetto sui continui sbarchi: 'Mi viene il dubbio che qualcuno stia cercando lo scontro social… - VailatiSergio : RT @90ordnasselA: Mi spiegate perché vi state lamentando della prestazione quando ad un minuto dalla fine del primo tempo viene convalidato… - cuoreinteristaa : RT @90ordnasselA: Mi spiegate perché vi state lamentando della prestazione quando ad un minuto dalla fine del primo tempo viene convalidato… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi viene Cybercrime, CryptBB diventa un forum anche per neofiti Difesa e Sicurezza