Maria Elena Boschi in vacanza senza Berruti incanta col look acqua e sapone (Di lunedì 20 luglio 2020) Periodo particolarmente positivo per Maria Elena Boschi che ha da poco ufficializzato, seppur in maniera indiretta, la sua storia d’amore con Giulio Berruti e si sta godendo alcuni giorni di riposo. Assente, però, proprio lui, che non ha potuto raggiungere la fidanzata. La deputata non si è fatta abbattere e si è mostrata in splendida forma. Il look è diverso e non è quello a cui la Boschi ci aveva abituato negli ultimi anni. Messo da parte, almeno per il momento, l’aspetto serio ed elegante, Maria Elena, infatti, ha recentemente deciso di cambiare e ha optato per un taglio più sbarazzino. Ad Ischia, dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, ha, così, sfoggiato una ... Leggi su dilei

