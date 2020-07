Manchester United, Neville: “Mandare via Lukaku e Sanchez è stata la cosa più grande fatta da Solskjaer” (Di lunedì 20 luglio 2020) Phil Neville, ex difensore del Manchester United, si è espresso in merito al lavoro che sta conducendo il tecnico norvegese Solskjaer ai Red Devils e della stagione in procinto di concludersi: “Sono stato abbastanza fortunato, mi sono seduto accanto a Solskjaer nello spogliatoio e in panchina per tanti anni, quindi sapevo che era uno che conosceva sistemi e tattiche e parlava molto dei giocatori. Penso che la cosa più grande per me sia stata quando si è sbarazzato di Lukaku e Sanchez. Pensavo che avesse la spietatezza di gestire un club come lo United. Prima di lui sono arrivati tre manager di grande esperienza, quella che lui non aveva. Ma ha fatto cose incredibili“. Leggi su sportface

