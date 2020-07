Lino Guanciale sposato e felice: chi è la bella moglie Antonella, figlia del senatore (Di lunedì 20 luglio 2020) Lino Guanciale è uno dei nuovi simboli della fiction italiana. Non tutti però sapranno che, in passato, si fece notare nello sport, giocando nella Nazionale di rugby under 16 e 19. Lui stesso ha raccontato che tale esperienza lo abbia aiutato a sconfiggere le proprie insicurezze ed oggi deve molto a quel periodo di vita. La recitazione però è stato sempre il caposaldo delle sue passioni, così decise d’incentrarla come faro della sua esistenza. Sapevate che due delle più importanti storie d’amore di Lino Guanciale sono nate dentro delle università? Il celebre attore incontrò quella che fu la sua compagna, per oltre dieci anni, mentre vestiva i panni di relatore in un corso di recitazione presso l’Università Ca’ Foscari. Stiamo ... Leggi su tuttivip

