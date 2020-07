Lecce, Rossettini: “Febbre alta per giorni, avevo paura fosse Covid” (Di lunedì 20 luglio 2020) Luca Rossettini ha raccontato ai microfoni ufficiali del Lecce cosa sia accaduto nelle ultime settimane. Il difensore dei salentini era infatti stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Padova con febbre alta e brividi di freddo che non si attenuavano con i normali medicinali. “Ora per fortuna i sintomi sono in fase di scomparsa” ha dichiarato il calciatore, “sono tornato a Lecce per un programma di recupero per cercare di tornare a disposizione del mister“. Il difensore ha poi raccontato l’inizio del malessere che l’ha colpito: “Dopo la partita contro la Juventus, una volta tornati a Lecce sono andato a casa. Dopo due ore che mi ero messo a letto ho iniziato ad accusare dei sintomi. avevo mal di testa, brividi di ... Leggi su sportface

