La moviola di Roma-Inter: Di Bello da rivedere, il gol dell'1-1 dei giallorossi è viziato da un fallo su Lautaro (Di lunedì 20 luglio 2020) Quello tra Roma ed Inter è storicamente sempre stato un match ricco di colpi di scena e gol e anche ieri è stato così: giallorossi e nerazzurri hanno dato vita ad una partita combattuta con 4 reti segnate ma condizionata anche da alcune discutibili decisioni arbitrali. L'episodio più importante e dubbio capita in occasione del pareggio della Roma dopo il momentaneo vantaggio dell'Inter con de Vrij. Al 46' Spinazzola supera Handanovic con una conclusione di destro in area di rigore ma a seguito... Leggi su 90min

