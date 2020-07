Juventus, Paratici conferma Sarri e Ronaldo per la prossima stagione: “non si muoveranno da qui” (Di lunedì 20 luglio 2020) Maurizio Sarri sarà l’allenatore della Juventus anche nella prossima stagione, Fabio Paratici cancella le voci circa una separazione anticipata tra i bianconeri e l’allenatore toscano, che resterà in bianconero anche l’anno prossimo. Marco Luzzani/Getty ImagesIl direttore sportivo del club campione d’Italia lo ha ammesso ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Lazio, soffermandosi anche sul futuro di Ronaldo: “il nostro obiettivo adesso è battere la Lazio e vincere lo scudetto, dopo penseremo alla Champions e alla gara contro il Lione del 7 agosto. Io sono qui da dieci anni, per nove siamo sempre stati primi in classifica. Ho vissuto cinque anni con Allegri in cui abbiamo vinto nove titoli su dieci in Italia e ogni volta ... Leggi su sportfair

