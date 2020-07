Juventus Lazio, Sarri: “Ronaldo fuoriclasse nei piedi e nella testa” (Di martedì 21 luglio 2020) Juventus Lazio – La squadra di Maurizio Sarri porta a casa i tre punti e consolida il primato.Accade tutto nel secondo tempo quando una doppietta di Cristiano Ronaldo sblocca il match. Di Immobile il gol su rigore per la squadra allenata da Simone Inzaghi. Da registrare, invece, il forfait di Gonzalo Higuain nel riscaldamento. L’ex Napoli era stato scelto dal primo minuto dal suo allenatore che è intervenuto tramite i microfoni di Sky Sport Juventus Lazio: le parole di Sarri “Scudetto? Parlare di opportunità è come avere un’occasione da gol. Ci mancano quattro punti in quattro partite, sono tutti punti difficili, in sei giorni giochiamo tre gare, dobbiamo giocare e fare i punti che mancano. Al primo se, avevo staccato la spina. Ronaldo? ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: JUVENTUS - Sarri: 'Lo scudetto lo vinci quando è aritmetico, speriamo di fare quanto prima altri quattro punti' https:… - zazoomblog : Juventus-Lazio Inzaghi: “Non commento il primo gol dei bianconeri. Lukaku? Vi spiego perché era in tribuna” -… -