Inter, stagione finita per Vecino: domani si opera al ginocchio (Di lunedì 20 luglio 2020) stagione finita per Matias Vecino. E’ questo il verdetto dei sanitari dell’Inter per il centrocampista uruguaiano che dovrà operarsi domani a Barcellona al ginocchio. Questo il comunicato del club nerazzurro: “Nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad Intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale.” REPORT Aggiornamento sulle condizioni di Matias @Vecino https://t.co/jUIRL5Sc7Q — Inter (@Inter) July 20, 2020 Foto: profilo twitter Inter L'articolo Inter, ... Leggi su alfredopedulla

