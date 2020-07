Incidente Alex Zanardi: a breve il trasferimento in un centro di riabilitazione come per Schumacher (Di lunedì 20 luglio 2020) Per Alex Zanardi a breve si apriranno le porte di un centro di riabilitazione. A un mese dall’Incidente e a pochi giorni dall’avvio della progressiva riduzione della sedazione farmacologica e il lento risveglio dal coma, la famiglia dell’ex pilota di Formula 1 sta valutando quale può essere la struttura più adatta per il decorso post-operatorio. Quando le condizioni di Zanardi lo permetteranno, informa l’AdnKronos, sarà disposto il trasferimento in un centro specializzato per la riabilitazione: tra le ipotesi anche quelle di un ‘viaggio’ all’estero, in una clinica come quella in cui è stato curato Michael ... Leggi su meteoweb.eu

