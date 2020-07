In Uzbekistan 3000 dollari a chi si contagia col coronavirus (Di lunedì 20 luglio 2020) La proposta arriva dal governo dell’Uzbekistan: 3000 dollari a chi si contagia con il coronavirus durante una vacanza nel paese. Il governo dell’Uzbekistan sembra pronto a tutto per impedire che il coronavirus blocchi il turismo nel paese. L’ultima proposta arriva dall’ambasciatore del turismo uzbeko in Gran Bretagna in un comunicato stampa. Nel documento si legge che il governo del paese asiatico è pronto a pagare ben 3000 dollari per chi si contagia con il coronavirus durante un soggiorno nel paese. Questo sarebbe infatti il costo del trattamento per il COVID in Uzbekistan. Il provvedimento è attivo dalla scorsa settimana dopo che il presidente ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Uzbekistan 3000 Da chi ti risarcisce a chi chiede una caparra per il funerale: ecco le nuove policy dei viaggi post Covid La Stampa Il tentativo dell’Uzbekistan di riavere i suoi turisti

Negli ultimi giorni è stata riportata dai giornali di tutto il mondo la notizia di un bonus da 3000 dollari che l’Uzbekistan avrebbe dato ai turisti che si ammalino di coronavirus durante un viaggio n ...

Negli ultimi giorni è stata riportata dai giornali di tutto il mondo la notizia di un bonus da 3000 dollari che l’Uzbekistan avrebbe dato ai turisti che si ammalino di coronavirus durante un viaggio n ...