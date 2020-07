In DayDreamer l’Albatros è pronto a rivelare il suo vero volto? Anticipazioni episodi di luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Ciak si gira. Ancora un nuovo spot, pubblicità e riflettori puntati non solo sui protagonisti di DayDreamer ma anche per coloro che si ritroveranno sul set di una nuova campagna, Osman compreso. Le cose si fanno via via più interessanti per la serie turca che continua a portare a casa ascolti esorbitanti che mai scendono al di sotto il 20% di share. In questi giorni le repliche delle prime puntate sono in onda al mattino su La5 ma in molti guardano al futuro della serie sperando che Mediaset prolunghi la messa in onda anche in autunno addirittura prendendo il posto di Uomini e donne. Al momento l'unica cosa certa è che DayDreamer andrà in onda fino all'11 settembre e poi lascerà il posto al dating show di Maria de Filippi e questo significa che ci sarà una seconda stagione (più lunga di quella ... Leggi su optimagazine

