Il Segreto anticipazioni 20 luglio 2020: Angustias dimessa dal manicomio! (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Segreto, anticipazioni dell’episodio di lunedì 20 luglio 2020. Una nuova puntata della amatissima serie televisiva spagnola ambientata a Puente Viejo andrà in onda oggi, alle ore 15.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà quest’oggi ai protagonisti. L’episodio può essere seguito anche in diretta sulla piattaforma streaming di Mediaset Play. Su quest’ultima, a partire dalla giornata di domani, sarà possibile anche vedere la replica. Ecco dove eravamo rimasti Nella scorsa puntata de Il Segreto, abbiamo visto Pepa ancora in preda allo sconforto per quanto accaduto a Leandro, rimasto vittima dell’incidente nel Burrone delle Anime. Tristan, desideroso di consolare la ragazza e di convincerla che non ha alcuna colpa nel decesso ... Leggi su velvetgossip

Teleblogmag : Angustias si comporta in modo molto diverso dal solito mentre Pepa vuole smascherare le cattiverie di Francisca. Is… - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto puntate dal 20 al 24 luglio 2020: l’intuizione di Don Anselmo - #Anticipazioni #Segreto… - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Pepa affronta nuovi dolori - #Segreto #anticipazioni #luglio: - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni La trama di #lunedì #20luglio - zazoomblog : Il Segreto Anticipazioni 17 luglio 2020: Emilia sconvolta da una proposta indecente... - #Segreto #Anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Segreto anticipazioni Il Segreto Anticipazioni 20 luglio 2020: Francisca frusta a sangue Soledad! ComingSoon.it Visualizza la copertura completa su Google News Il Segreto Anticipazioni 20 luglio 2020: Francisca frusta a sangue Soledad!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 20 luglio 2020: Pepa scopre che Donna Francisca ha frustrato a sangue Soledad e la tiene segregata!

Temptation Island: anticipazioni quarta puntata, Elia in lacrime

E’ prevista per giovedì 23 Luglio la quarta puntata di questa ottava edizione di Temptation Island le anticipazioni promettono già grandi emozioni! Antonella Elia in lacrime Nonostante la paura che il ...

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata de Il Segreto del 20 luglio 2020: Pepa scopre che Donna Francisca ha frustrato a sangue Soledad e la tiene segregata!E’ prevista per giovedì 23 Luglio la quarta puntata di questa ottava edizione di Temptation Island le anticipazioni promettono già grandi emozioni! Antonella Elia in lacrime Nonostante la paura che il ...