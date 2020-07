«Il film sulla Diaz non si doveva fare. 19 anni dopo il G8 quei conflitti sono ancora aperti» – L’intervista a Daniele Vicari (Di lunedì 20 luglio 2020) Avrebbe avuto 42 anni, oggi, Carlo Giuliani. Ma il 20 luglio 2001, nelle proteste del G8 di Genova, il manifestante fu ucciso. La sua morte, come la violenza degli uomini della Polizia in quei giorni, resta un argomento controverso per molte parti della società italiana. dopo quasi un ventennio, le ferite causate quel giorno e la notte successiva alla scuola Diaz sono ancora aperte: «Ogni volta che si affronta il tema della sospensione dello Stato di diritto, in Italia, moderazione e silenzio fanno ripiombare nell’ombra ciò che è accaduto dal 19 al 22 luglio 2001 a Genova». C’è stato un momento della storia recente in cui si è tornati ad affrontare con più profondità le questioni relative a quel G8 e alla morte ... Leggi su open.online

giuli84741590 : RT @ItaloJVB: quando ti portano a vedere questo film ma non sanno che tu lo hai vissuto sulla pelle e tu, non dici un cazzo @Barbara___2105… - mazzettam : RT @ppiersante: Sulla Lombardia Film Commission, feudo leghista, un articolo di 10 mesi fa anticipava tutto. - seghepenso : L’inchiesta sulla Lombardia Film Commission - violet6femme : RT @ppiersante: Sulla Lombardia Film Commission, feudo leghista, un articolo di 10 mesi fa anticipava tutto. - Neo6610 : RT @TaxiDriversRoma: FOG di #JohnCarpenter con #JamieLeeCurtis è un #horror di atmosfere spettrali, che riflette con lucidità sulla perdita… -

Ultime Notizie dalla rete : film sulla «Il film sulla Diaz non si doveva fare. 19 anni dopo il G8 quei conflitti sono ancora aperti» – L’intervista a Daniele Vicari Open Recensione Lamicall Supporto flessibile per Tablet

Lamicall Supporto Tablet è un supporto per iPad, iPhone e in genere per qualsiasi display o simile sino a 15? che, ancorandosi ad una mensola, alla tavola o allo schienale del letto vi tiene sospeso i ...

Sbarco sulla luna: libri tra favole e reportage

Era il 20 luglio del 1969, la data che l’uomo ricorderà come lo sbarco sulla luna. Alle 20:17:40 UTC gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin, a bordo dell’Apollo 11 che trasportava anche ...

Lamicall Supporto Tablet è un supporto per iPad, iPhone e in genere per qualsiasi display o simile sino a 15? che, ancorandosi ad una mensola, alla tavola o allo schienale del letto vi tiene sospeso i ...Era il 20 luglio del 1969, la data che l’uomo ricorderà come lo sbarco sulla luna. Alle 20:17:40 UTC gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin, a bordo dell’Apollo 11 che trasportava anche ...