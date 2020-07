Giovedì 23 luglio scadono le iscrizioni per Miss Castellaneta Marina 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Castellaneta Marina. scadono giovedì 23 luglio le iscrizioni (info al 3288092340) per la XV edizione del famoso concorso di bellezza pugliese Miss Castellaneta Marina organizzato da L’Unik Management con la direzione artistica di Mario Ludovico e il supporto marketing di Corrado Massimeo, con la collaborazione dell’agenzia Jonica Eventi Moda & Spettacolo di Giuseppe Stigliano. Il casting, con la presentazione ufficiale dei concorrenti, si svolgerà venerdì 24 luglio presso il lido La Vela Club in via Lungomare Eroi del Mare a Castellaneta Marina, alla presenza di Mario Ludovico, Corrado Massimeo, Giulia Ciminelli, del coreografo e direttore di palco Angelo ... Leggi su laprimapagina

6000sardine : Vi aspettiamo giovedì 23 Luglio al #PadovaPrideVillage dalle ore 19 per iniziare tutti insieme il tour -Selfie +Pol… - MarcoMoriniTW : Tutti pronti al #OneDirection2020? Il 23 luglio si avvicina e in occasione del decimo anniversario dei ragazzi da… - DiodatoMusic : Si aggiunge una nuova data, in un altro luogo meraviglioso: 31 luglio, Laghi di Fusine, Tarvisio, No Borders Music… - ortoteatro : martedì 21 luglio 2020 ore 17 Parco della Biblioteca “Jolanda Turchet” - via Pontinia 4 - Pordenone (in caso di mal… - phibylydia : RT @Fraskuzza: Giovedì 23 luglio presentazione del libro di @CarloCalenda - SALERNO: ore 17:30 Parco del Mercatello [Link per la registraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì luglio Stati Uniti, viaggio in Alabama tra strade deserte e negozi pieni: «La mascherina? Inutile» Corriere della Sera