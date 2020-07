Genoa, capitan Criscito tiene i piedi per terra: “Ora diamo il 200% e sul derby…” (Di lunedì 20 luglio 2020) La lotta salvezza potrebbe aver vistoun primo verdetto: il Genoa si mette in una posizione di vantaggio staccando il Lecce e battendolo nello scontro diretto. Una vittoria ottenuta con grande lotta e carattere, qualità che di certo non sono mancante a capitan Domenico Criscito che ai microfoni del sito ufficiale del Grifone ha commentato il momento della squadra portandosi anche in avanti: al porssimo derby contro la Sampdoria.Criscito: "Ora dobbiamo dare il 200%"caption id="attachment 994649" align="alignnone" width="688" Genoa (getty images)/captionSulla vittoria contro il Lecce, Criscito ha commentato: "Sono tre punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza, non è stato facile tenere a freno la tensione e riuscire a imporci", ha detto il difensore ... Leggi su itasportpress

