Fisco, Tax day il governo non cambia idea. «Con il rinvio rischiamo l?ingorgo» (Di lunedì 20 luglio 2020) Scoccato il D-day delle imposte. Chiamati alla cassa oltre 4 milioni di contribuenti, soprattutto partite Iva, dopo il mancato rinvio a settembre dei versamenti degli acconti e dei saldi delle... Leggi su ilmessaggero

Fino all’ultimo si è sperato in una nuova proroga, che alla fine non è arrivata: il 20 luglio è il D-day del fisco estivo, con scadenze che vanno dall’Irpef all’Iva, dall’Ires all’Irap, passando per l ...Potrebbero esserci novità per le partite Iva in un futuro nemmeno lontano. «Ogni anno assistiamo a un calendario che slitta e si adatta alle esigenze dei cittadini e a quelle dell’erario. Ecco, forse ...