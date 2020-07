Fatima Trotta: vita privata, età, carriera, marito, figli e curiosità sulla conduttrice (Di martedì 21 luglio 2020) Cosa sappiamo della vita privata di Fatima Trotta? Lei è diventata molto popolare conducendo, attualmente insieme a Stefano De Martino, il programma tv Made in Sud, uno dei maggiori successi di Rai Due degli ultimi tempi. Lo show comico le ha dato modo di mostrare, oltre alla indiscutibile bellezza, anche la spigliatezza e l’ironia con cui affronta ogni puntata. Ecco qualche informazione sul suo conto. Chi è Fatima Trotta: età, carriera e Instagram Fatima Trotta è nata a Napoli il 2 Luglio del 1986 ed ha pertanto appena compiuto 34 anni. L’esordio in tv risale alla metà degli anni 2000, quando a 19 anni, Fatima partecipò al programma Veline, attraverso il quale una ... Leggi su pianetadonne.blog

