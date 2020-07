È Tilda Swinton l’attrice Leone d’Oro alla carriera di #Venezia77 (Di lunedì 20 luglio 2020) È Tilda Swinton l'attrice Leone d'Oro alla carriera di #Venezia77. "È unanimemente riconosciuta come una delle interpreti più originali e intense affermatesi sul finire del secolo scorso. La sua unicità riposa su una personalità esigente ed eccentrica, una versatilità fuori del comune, la capacità di passare dal cinema d`autore più radicale a grandi produzioni hollywoodiane, senza mai rinunciare al proprio inesausto bisogno di dar vita a personaggi inclassificabili". Queste le parole con cui il direttore della Mostra di Venezia Alberto Barbera ha motivato il conferimento del Leone d`oro alla carriera 2020 a Tilda Swinton.Nell'accettare la proposta, ... Leggi su ilfogliettone

