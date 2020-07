Dalla Stazione di Afragola al centro di Napoli in metro: in arrivo 13 nuove fermate (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Dalla Stazione di Afragola, spesso definita una cattedrale nel deserto, a piazza Cavour in pochi minuti con la metropolitana. E’ il progetto che collega l’area nord con il centro della città. In tutto 13 chilometri di nuova linea metropolitana con 13 stazioni. Nasce Lan (Linea Afragola-Napoli), un nome che vuole ricordare anche il mondo di internet, un inno alla velocità. Venti i treni a regime con corse ogni tre minuti. Piazza Cavour a Napoli, e la Stazione di Afragola, i due capolinea. Quattro in tutto i comuni attraversati: con Napoli e Afragola ci sono anche Casoria e ... Leggi su anteprima24

disinformatico : Dalla Terra alla Stazione in 3 ore. Spettacolare, sarà da seguire. - ss79rm80 : RT @BarbagiaExpress: La partenza delle piccole Ade dalla stazione di Nurallao. Prossimo viaggio sabato 25 luglio. 3483989372 barbagiaexpres… - serz31 : INVASIONE ALIENA? CENTINAIA DI SFERE LUMINOSE RIPRESE DALLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE ?? VIDEO - GenovAeroporto : RT @PieroCastellano: Molti genovesi nemmeno sanno che dalla stazione di Sestri-Aeroporto c'è una navetta AMT che con lo stesso biglietto de… - MeteoBientina : Dati in #diretta dalla stazione #meteo: #Temp. 28.9ºC, #Pioggia 0.0mm, #Vento max 29.5km/h, #Press. 1015.5hPa -