“Così ho tentato di suicidarmi”. Lele Mora ora può parlarne: “Mi sono risvegliato in infermeria” (Di lunedì 20 luglio 2020) Un racconto dolorosissimo, che ha scosso tutti. Lele Mora ha mostrato coraggio ed ha parlato di uno dei momenti peggiori della sua vita. Ospite del programma televisivo ‘L’Arena’ condotto da Massimo Giletti, l’ex agente dei vip ha confessato di aver tentato il suicidio in passato ed ha anche spiegato il modo nel quale avrebbe voluto compiere l’estremo gesto. Il periodo drammatico è quello trascorso dietro le sbarre, che gli ha fatto vedere tutto buio. Una situazione difficile da sopportare. Dunque, nell’intervista con il conduttore televisivo ha rivelato in diretta: “Tentai il suicidio sigillandomi naso e bocca con i cerotti che tenevano insieme l’abat-jour rotta. Premesso che sono contrario a qualunque droga e che l’unica polvere bianca è quella sui ... Leggi su caffeinamagazine

infoiteconomia : Così Unicredit ha tentato di far naufragare le nozze tra Intesa e Ubi tramite l’Antitrust, ma non c’è riuscita - scarlots : Così #Unicredit ha tentato di far naufragare le nozze tra #IntesaSanpaolo e #UbiBanca tramite l'Antitrust, ma non c… - barichelloefrem : @marcmarquez93 @SkySportMotoGP Prima o pio con il sue stile di guida sarebbe finita così, tutti lo osannavano per i… - FabDur1968 : @Adnkronos Vero una ingiustizia,doveva marcire in galera dopo esser stato arrestato per tentato omicidio..doveva sc… - giorgiovascotto : @Corriere Ragazzi, se volete farvi leggere, evitate di impedirlo. Per 6 volte ho tentato, e per 6 volte ha continua… -

Ultime Notizie dalla rete : “Così tentato Bonafede, i 5 stelle e il governo Policymakermag