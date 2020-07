Coronavirus: Sea partecipa a progetto ricerca per validare uso test rapido salivare (Di lunedì 20 luglio 2020) Milano, 20 lug. (Adnkronos) - E' partito oggi il progetto sperimentale che Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate, ha deciso di portare avanti insieme all'Università dell'Insubria per testare e validare l'utilizzo del test rapido salivare per l'individuazione del Covid-19. La sperimentazione coinvolgerà i dipendenti Sea su base volontaria e prevede test salivare e toccatura lacrimale. Entrambe le procedure sono state sviluppate nei laboratori dell'ateneo di Varese. Sea, si spiega dalla società, ha deciso di partecipare all'iniziativa perché l'esito positivo della sperimentazione consentirebbe l'utilizzo dei test salivari in aeroporto anche per i ... Leggi su liberoquotidiano

